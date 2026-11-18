Il Como si prende la scena anche in Sudamerica. Nella notte italiana l’Argentina ha travolto 7-0 il Costa Rica nell’amichevole disputata allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, l’ultima del 2026. A prendersi la copertina sono stati due giocatori lariani: Nico Paz, autore di una doppietta, e Maximo Perrone, con due assist.

Nico Paz è stato confermato titolare, e il fantasista biancoblù ha ripagato la fiducia in appena 45 minuti. All’8′ ha sbloccato la gara con sinistro a giro preciso, all’angolino, per l’1-0.

Al 35′ Álvarez ha firmato il 2-0, ma tre minuti dopo è ancora Nico Paz protagonista in una azione tutta lariana. Perrone lo ha servito in area, Paz ha controllato, ha saltato due avversari e ha lasciato partire una conclusione potentissima, che si è infilata all’incrocio. Rete bellissima per il 3-0 parziale.



Paz ha giocato solo 45′, poi è stato sostituito dal fiorentino Franco Mastantuono che ha firmato il 5-0 su un nuovo assist di Maximo Perrone. Prima, al 43′, Álvarez aveva firmato la sua doppietta personale per il 4-0. Nel finale hanno completato la goleada Mac Allister e ancora Mastantuono per il definitivo 7-0.

Per l’Argentina è la prima vittoria netta nell’era post-Messi, dopo la sconfitta con l’Uruguay alla Bombonera. E il messaggio è chiaro: la nuova Selección passa anche da Como. Paz ha dato la sensazione di essere ormai un titolare inamovibile. Perrone, alla prima da titolare in questa finestra, ha risposto con una prestazione da regista completo e due assist che pesano.

Ora i due nazionali argentini sono attesi sul Lario per la sfida di sabato contro il Cagliari. Sicuramente il loro morale sarà altissimo, fattore che andrà a compensare la stanchezza per il viaggio oltre Oceano.