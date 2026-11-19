Contro le truffe agli anziani i carabinieri hanno organizzato ieri sera un incontro informativo a Sala Comacina al quale hanno preso parte il comandante della Compagnia Carabinieri di Menaggio e quello della Stazione Carabinieri di Tremezzina.

Nel corso dell’incontro, i militari hanno illustrato le più frequenti tipologie di truffa, fornendo utili consigli per riconoscere i tentativi di raggiro e adottare comportamenti adeguati in presenza di situazioni sospette, con particolare riferimento alle telefonate ingannevoli e alle richieste di denaro o preziosi nelle abitazioni. L’invito è quello di segnalare situazioni anomale al numero 112.

Ieri mattina, invece, a Como, si è svolta una giornata di orientamento rivolta agli studenti della classe 5ª MDS dell’Istituto Professionale CIAS, indirizzo Servizi Commerciali – Management dello Sport, alla quale hanno preso parte il Comandante della Compagnia Carabinieri di Como e un militare atleta del Centro Sportivo Carabinieri di Bologna. Un’occasione per avvicinare gli studenti alla realtà dell’Arma, con particolare attenzione al mondo dello sport.