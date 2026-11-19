È un tuffo nel passato che sa di ricordi, di casa e di famiglia. Opere raffinate, di rara bellezza, frutto di una maestria che non conosce età. Un tocco di eleganza che va al di là delle generazioni che cambiano e del tempo che passa: è quella dei 36 giocattoli d’epoca esposti nelle sale liberty del museo Villa Bernasconi, a Cernobbio. Al via da venerdì 20 novembre, e fino al prossimo 6 gennaio, la mostra “Le storie dei giocattoli Ventura: le origini”, organizzata dal Comune di Cernobbio con la collaborazione dell’associazione Ventura Giocattoli. A fare il punto ai microfoni di Etv sono Claudia Taibez, responsabile settore cultura Comune di Cernobbio, ed Elena Ventura, nipote di Angelo Ventura, che con il suo ingegno diede vita all’omonima azienda dedicata ai più piccoli. “Ci sono delle affinità tra questi due imprenditori del territorio: Bernasconi che ha operato a inizio Novecento e Ventura nella seconda metà del secolo, entrambi accumunati dalla passione per il proprio lavoro, dalla ricerca della perfezione e dell’ottimizzazione del prodotto. Entrambi hanno regalato un sogno, con la seta e con i giocattoli”, commenta Taibez.

Ci sono modellini d’auto che intercettano il gusto futurista, un teatrino mangiafuoco, barche a vela, carillon e dipinti che immortalano la gioia dei più piccoli. Uno spaccato di un’epoca che non esiste più, ma che resta impressa. In esposizione giocattoli d’epoca, molti dei quali presentati per la prima volta, per riscoprire una produzione che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Fondata nel 1936, l’azienda si è trasferita a Torno nel 1951. La Ventura Giocattoli ha attraversato quasi cinquant’anni di profonde trasformazioni, fino alla chiusura nel 1983. Decenni in cui sono stati sperimentati materiali diversi e sempre nuovi, realizzati brevetti innovativi ed elaborato soluzioni all’avanguardia.

Anni di grandi cambiamenti, accumunati però dalla costante ricerca tecnica e progettuale. Una storia nella quale creatività, fantasia e ingegno si sono intrecciati con la capacità di intercettare e interpretare i desideri dei più piccoli.