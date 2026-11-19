L’inflazione in Italia a ottobre ha raggiunto il 5,5%, tornando su livelli che non si registravano dal 2023. A determinare l’accelerazione e a pesare sulle famiglie sono soprattutto i rincari energetici, dei trasporti e dei prodotti alimentari, in particolare quelli freschi.

Nel servizio le voci dei commercianti e dei clienti del mercato coperto di Como. Mentre, da un lato, gli esercenti sono costretti ad alzare i prezzi di vendita, dall’altro chi acquista, lo fa in modo più oculato, a volte rinunciando a qualcosa.