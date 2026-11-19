Ieri sera intorno alle 22 una volante della questura, in piazza Vittoria a Como, ha notato in un bar un ragazzo già noto, si tratta di un 18enne italiano e residente in città. E’stato, quindi, identificato e sottoposto a controllo. Dalla perquisizione personale sono emersi 103 grammi di hashish, 2 smartphone e denaro contante per un totale di 605 euro.

Gli agenti hanno, quindi, svolto una ulteriore perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati altri 100 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione per suddividere le dosi.

Accompagnato in questura per gli ulteriori accertamenti sono emersi i precedenti a carico del ragazzo per rapina aggravata in concorso. Il 18enne è stato arrestato per produzione, traffico e vendita oltre che per detenzione di sostanza stupefacente.