La diocesi di Como si avvia al cammino in attesa del Natale. Domenica 22 novembre si celebra la Solennità di Cristo Re dell’Universo, festa che segna la conclusione dell’anno liturgico, e da domenica 29 novembre avrà inizio l’Avvento.

«Una bellissima umanità» è il filo conduttore della proposta 2026 del Centro per la Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi, realizzata anche in collaborazione con la Caritas diocesana. Un percorso che invita famiglie, bambini e comunità parrocchiali a prepararsi al mistero dell’Incarnazione di Gesù riscoprendo la bellezza dell’essere umani e il valore delle relazioni.

Per le famiglie è stato preparato un Calendario dell’Avvento a fogli staccabili, pensato per scandire giorno dopo giorno il cammino verso il Natale. Ogni giornata propone un contenuto diverso: la Parola della domenica e un atteggiamento da vivere durante la settimana, un passaggio della «Magnifica Humanitas», la testimonianza di un santo, attività da realizzare insieme, preghiere per la tavola e per il dialogo tra genitori e figli. Il sabato, invece, sarà dedicato a una testimonianza della Caritas diocesana. Dopo aver conosciuto ogni settimana un’esperienza caritativa del territorio, si potrà mettere nel sacchetto un alimento o un prodotto di prima necessità da destinare a chi ne ha bisogno. I sacchi saranno consegnati in parrocchia nella domenica del Battesimo di Gesù, al termine del Tempo di Natale.

La proposta di fraternità si allarga anche alla dimensione internazionale. C’è infatti l’invito a sostenere le comunità cristiane di Terra Santa, in particolare a Gaza e in Cisgiordania. L’aiuto è attivo dal luglio 2025 e fino a oggi dalla Diocesi di Como sono stati inviati poco meno di 170mila euro.

Infine, il cammino prosegue con la Novena di Natale, che quest’anno accompagnerà bambini e comunità attraverso nove personaggi biblici. Tutti i materiali sono disponibili sul sito del Centro per la Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Como: https://giovani.diocesidicomo.it/proposta_avvento-e-natale-2026/.

Infine, una proposta rivolta ai giovani per sabato 28 novembre alle 14, con un pomeriggio di meditazione, preghiera e condivisione. L’incontro, con il cardinale Oscar Cantoni, è in programma nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Como-Sagnino.