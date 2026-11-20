Se con il nuovo stop deciso dalla Soprintendenza si pensava che l’odissea dei ciliegi di via XX Settembre fosse giunta al termine dopo un braccio di ferro lungo un anno tra Comune di Como e residenti, ecco che ora c’è una nuova svolta alla vicenda. Dopo le perizie degli agronomi e con 55 peri da mantenere che sono già costati ottomila euro, Palazzo Cernezzi proprio non ci sta all’idea di sostituire i ciliegi della discordia con altri ciliegi. E così ha depositato osservazioni alle motivazioni con la cui la Soprintendenza ha imposto un nuovo stop alle piante della via. Osservazioni che ricalcano una posizione ormai nota e con cui ora il Comune auspica che il parere possa essere rivisto.

Nel dettaglio, l’amministrazione comunale ribadisce la necessità di curare “il patrimonio arboreo di via XX Settembre”, ma – al contempo – sottolinea ancora una volta che il provvedimento dell’Ente “poggia su una ricostruzione che i documenti d’archivio non confermano” e ricorda che i ciliegi furono piantati nel 1957 e non nel ’47 come sostenuto inizialmente. Una data ormai confermata anche nelle carte della Soprintendenza. Si è trattato piuttosto, spiegano dal Comune, di “lavori sui marciapiedi” e non di un progetto commemorativo. Quindi “ordinaria cura del decoro urbano”, che ripristinava un vecchio filare, rimosso durante la guerra e “composto da vecchie piante robinie”. E pur rispettando l’affetto di molti cittadini per la fioritura primaverile di via XX Settimane, per il Comune questo sentimento, da solo, non può giustificare un provvedimento di annullamento. Palazzo Cernezzi spiega che i filari attuali non sono neppure quelli originali, perché sostituiti nel 1997 con 34 nuove piante, perché “irrimediabilmente malati”. Anche oggi, ribadiscono dal Comune, le piante sono ammalorate e per questo da sostituire. Non con altri ciliegi, però, perché i peri (peraltro già comprati) sarebbero – in sintesi – più resistenti dei ciliegi. Non sostituirli con i peri, inoltre, significherebbe non adempiere agli obblighi contrattuali con la ditta incaricata dei lavori.

Il Comune palesa poi l’ombra dell’incolumità pubblica, perché i ciliegi sono malati e pericolosi, e chiede quindi alla Soprintendenza “se l’ordine di sospensione si estenda anche ai soli interventi di messa in sicurezza”, cioè rimozione di rami secchi o pericolosi e degli esemplari morti, che potrebbero rivelarsi urgenti.

A stretto giro la replica del comitato da sempre in difesa dei ciliegi, firmato da Teresa Minniti, che ha replicato alle osservazioni del Comune, Giorgia Merlini e dal consigliere regionale Sergio Gaddi, da sempre favorevoli alla rimozione delle piante malate. “Il Comune insiste: vuole abbatterli tutti”, scrivono in una nota. E ancora: “Dieci anni di differenza non cancellano quasi settant’anni di storia, memoria e identità. Nel 1997 l’amministrazione comunale riconosceva il legame dei bambini con il filare e li invitava a prendersene cura. Oggi, invece, quel legame viene svilito e la mobilitazione dei cittadini trattata come un fastidio da eliminare. La possibile eliminazione di alcuni parcheggi in caso di conservazione dei ciliegi – dicono Minniti, Gaddi e Merlini – alimenta il sospetto che dietro questa posizione vi sia più una ripicca istituzionale che una reale esigenza organizzativa”. “Ci auguriamo – concludono – che l’intervento della Soprintendenza possa finalmente riportare equilibrio e misura in questa vicenda, restituendo il giusto peso alla storia del filare e alle ragioni della sua conservazione”.

Si attende ora il parere finale della Soprintendenza, ma potrebbe volerci fino a un mese e mezzo. Occhi puntati, quindi, sul Natale.