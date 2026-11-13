Scuola Montessori a rischio trasloco: aggiudicato a Iexs Foundation il plesso di via Bignanico

Dai bambini del nido ai ragazzi delle medie, passando per l’asilo e la primaria: oltre 230 studenti, insieme al personale scolastico, potrebbero dover trovare un’altra sede. Il trasloco per gli alunni della scuola Montessori di Como sembra farsi sempre più vicino. Almeno stando a quanto messo nero su bianco nelle carte di Palazzo Cernezzi. Con una determina, il Comune di Como aggiudica in via definitiva la concessione dell’immobile in via Bignanico 4 a Iexs Foundation con sede a Reggio Emilia. È previsto un canone annuo di 172.500 euro. Ma la concessione dell’immobile, si precisa ancora nella determina, “non potrà avere decorrenza prima della conclusione dell’anno scolastico e, più precisamente, dalla data del primo luglio 2027”. Insomma, fino a giugno i bambini e i ragazzi della Montessori potranno continuare la didattica senza interruzioni né traslochi.

Ricapitolando: scaduta la concessione è stato indetto un nuovo bando a marzo 2025, messo in stand by quando l’istituto ha presentato un partenariato pubblico privato per il quale, dopo le valutazioni di Palazzo Cernezzi, è arrivato a fine agosto scorso uno stop. Non è stato riconosciuto l’interesse pubblico, pertanto il procedimento di gara è stato riattivato, con l’apertura, lo scorso 8 settembre, delle buste. Due le offerte presentate, quella dell’Associazione Scuola Montessori, appunto, e quella di Iexs Foundation. E a quest’ultima, sulla base dell’offerta economica, è andata l’aggiudicazione. Prima provvisoria e ora, a leggere le carte, definitiva.



“Siamo sereni – fanno sapere dalla scuola – Stiamo valutando tutte le strade e il dialogo con l’amministrazione comunale resta aperto”. È probabile che la scuola stia già vagliando possibili alternative, qualora – come sembra dalle carte – il trasloco dovesse concretizzarsi. Ma per il momento nessuna certezza. “Abbiamo già presentato ricorso al Tar contro l’aggiudicazione – aggiungono dalla Montessori – La priorità resta garantire piena continuità al percorso didattico degli studenti. L’open day di sabato scorso è andato benissimo. Il nostro istituto resta molto apprezzato, un punto di riferimento per il territorio”.

Dal canto suo la Fondazione IEXS aveva già rassicurato nelle scorse settimane la scuola Montessori inviando una comunicazione al consiglio e alle famiglie in un’ottica di collaborazione sottolineando “il vivo interesse a garantire la massima continuità educativa e sostenibilità economica nell’interesse di tutti e prima di tutto dei bambini”.