Lo Snodo è tra le dieci realtà finaliste di «Strike! Storie di giovani che cambiano le cose», il contest rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che con le proprie idee e iniziative contribuiscono a generare un cambiamento nella società. Per l’associazione erbese si tratta di una nuova occasione per raccontare la propria esperienza in un contesto nazionale, proseguendo un percorso che negli ultimi anni l’ha già portata a presentare il lavoro svolto sul territorio anche al di fuori della propria realtà locale.

Per partecipare alla selezione, Lo Snodo ha realizzato un video in cui ha ripercorso le tappe più significative della propria storia.

«Siamo molto felici di avere questa opportunità. – commenta Simone Pelucchi, presidente dell’associazione – Per noi il legame con Erba e con le realtà con cui collaboriamo resta fondamentale: è qui che Lo Snodo ha preso forma e sono proprio le relazioni costruite negli anni ad averci permesso di diventare ciò che siamo oggi. Allo stesso tempo, ricevere riconoscimenti anche a livello nazionale ci rende particolarmente orgogliosi».

La selezione è arrivata al termine di una prima fase che ha raccolto circa 40 candidature da diverse regioni italiane.

La finale si terrà sabato 28 novembre a Trento, dove ciascuno presenterà la propria esperienza.

I premi dell’edizione, del valore di 1000 euro ciascuno, saranno assegnati dalla mezzofondista campionessa olimpionica Nadia Battocletti, dall’artista Stefano Cagol, dai giornalisti nazionali Max Cassani (La Stampa) e Sara De Carli (Vita), da Federica Pellegatti, responsabile della Sezione T4Future del Trento Film Festival e Mery Pagliarini di Rete Iter.