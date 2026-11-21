I carabinieri del comando provinciale di Como hanno celebrato oggi nella chiesa di San Giuseppe la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, la commemorazione dell’85° anniversario della battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano.

La santa messa è stata officiata da monsignor Flavio Feroldi, alla presenza delle autorità civili e militari, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e numerosi ospiti e cittadini, insieme ai militari dell’Arma e ai loro familiari. Analoghe celebrazioni sono state svolte a Menaggio e a Cantù.

Il culto della Virgo Fidelis risale al 1949, anno in cui Papa Pio XII la proclamò patrona dei carabinieri. Il 21 novembre richiama inoltre questa giornata del 1941, quando in Etiopia si concluse la battaglia di Culqualber, che vide un battaglione dell’Arma protagonista di una strenua difesa di un caposaldo, protrattasi per circa tre mesi. Alla memoria dei Caduti si lega la celebrazione della Giornata dell’Orfano, testimonianza della costante vicinanza dell’Arma alle famiglie dei Carabinieri scomparsi.