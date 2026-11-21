Dopo un mese e mezzo di lavori, riaperta l’uscita di Fino Mornasco per chi da Milano percorre l’autostrada A9 in direzione Como. Dal 12 ottobre lo svincolo era chiuso per lavori di riqualificazione. Un intervento che si inserisce nel piano di ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia. Nel dettaglio, sono stati rinnovati gli impianti di stazione e il sistema di riscossione del pedaggio. Oltre un mese di viabilità a singhiozzo ha costretto gli automobilisti a utilizzare l’uscita di Como Centro, qualche chilometro più avanti di Fino Mornasco, oppure – in alternativa – a uscire poco prima, cioè a Lomazzo Nord.

E intanto, lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, proseguono le abituali attività di manutenzione e ispezione in orario notturno. Dopo la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto, dalle 23 di sabato alle 6 di domenica e dalle 22 di domani alle 5 di lunedì, anche il resto della settimana sarà caratterizzata da una serie di provvedimenti. Utili da conoscere per chi si sposta in tarda sera o di notte, soprattutto lavoratori.

Chiusure notturne e lavori, i provvedimenti lungo la A9

In particolare, dalle 20 di lunedì alle 5 di martedì sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso. Sempre lunedì, ma dalle 22, sarà chiuso fino alle 5 del mattino il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, per chi si muove in direzione sud, verso Lainate.

I lavori proseguiranno anche nella serata di mercoledì. Dalle 22 alle 5 sarà nuovamente chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso, mentre dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 tangenziale di Como, verso Lainate. Si precisa che, per chi proviene dalla tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9. Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto di strada tra Como Centro e Chiasso, verso il confine con la Svizzera. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Chiusure fissate anche nella notte tra giovedì e venerdì. Nel dettaglio, dalle 22 alle 5 chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera. E anche in questo caso lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Infine, dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato e dalle 22 di domenica alle 5 di lunedì 30 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Non solo: per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì alle 5 del giorno successivo resterà chiuso il tratto compreso tra Turate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, per chi si sposta verso Chiasso. Lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Nella stessa fascia oraria, tra martedì e mercoledì, sarà chiuso anche il tratto compreso tra Lomazzo nord e l’allacciamento alla Pedemontana, questa volta per chi si muove verso Milano. Lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Nuovi fondi da Regione per progetti di sicurezza stradale

E se i cantieri presenti lungo l’autostrada A9 rientrano in un più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture, per migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio, anche Regione Lombardia lavora per garantire maggiore sicurezza stradale agli automobilisti lombardi e non solo. Per il triennio 2026-2028, le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontano a un totale di 1 milione 300mila euro e sono state ripartite a tutte le Province lombarde e alla Città metropolitana. I fondi riguardano progetti da realizzare grazie a un accordo di collaborazione con Anci Lombardia e Unione Province Lombarde, sui temi della formazione, anche nelle scuole, per una mobilità sicura della popolazione. Previste anche campagne di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo associazioni, polizie locali e forze dell’ordine.

“La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva che richiede prevenzione e un impegno costante”, commenta l’assessore regionale Romano La Russa. E per l’assessore Claudia Maria Terzi “la prevenzione è fondamentale per rendere le nostre strade più sicure”. Alla provincia di Como, in particolare, sono destinati 106.501 euro.