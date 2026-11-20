Strade chiuse e traffico paralizzato a Como per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Il primo corteo è partito venerdì 20 novembre alle 8 da piazza San Rocco e, lungo via Milano, ha raggiunto Porta Torre per unirsi alle 9 alla manifestazione del sindacato. Da lì il serpentone ha sfilato lentamente lungo il girone delle mura verso piazza San Fedele, con oltre 1.000 persone tra lavoratori, pensionati e moltissimi studenti.

Per chi si è messo in viaggio, dunque, la mattinata è stata complicata. La Polizia locale ha chiuso le strade al passaggio dei manifestanti e intorno alle 9 le code si sono allungate fino a Camerlata. Disagi anche sui mezzi pubblici. Gli autobus si sono fermati per gran parte della giornata, salvo le corse garantite del primo mattino e del tardo pomeriggio, e dalle 19.30 restano di nuovo fermi fino a fine servizio. Anche i battelli sul lago hanno viaggiato soltanto nelle fasce protette, al mattino presto e in serata.

La protesta si è spostata poi nella zona sud della città. Il terzo corteo, atteso alle 17 in piazza Camerlata, si è messo in marcia soltanto verso le 18.30 in direzione di Rebbio, lungo via Varesina, via Giussani e via Paoli, nell’ora del rientro dal lavoro. Nuove chiusure al traffico, dunque, tra Camerlata e Rebbio. I disagi, del resto, proseguiranno anche nel fine settimana, perché dalle 21 di venerdì 20 novembre fino alle 20 di sabato 21 si fermeranno i treni di Trenord, per lo sciopero proclamato dai sindacati di base. Viaggeranno soltanto i convogli inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti.

Al centro della mobilitazione ci sono il potere d’acquisto di salari e pensioni, il diritto alla casa, la qualità del lavoro e il futuro della sanità pubblica. Secondo la Cgil, nel Comasco più di 1 famiglia su 2 fatica ad arrivare alla fine del mese e negli ultimi 10 anni gli affitti sono cresciuti di quasi il 50%. In tutta la Lombardia, secondo il sindacato, sono scese in piazza più di 100.000 persone in 13 città. In piazza anche la Svizzera italiana, dove a Bellinzona circa 2.000 studenti hanno sfilato contro il riarmo e per più investimenti in scuola e formazione.