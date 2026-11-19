Addio a pavimentazione sconnessa e pericolosa oltre che poco decorosa da vedere in uno dei luoghi più frequentati anche dai turisti. Il Comune di Como mette mano al percorso pedonale compreso tra viale Guglielmo Marconi e viale Mafalda di Savoia nell’area dei giardini a lago. Un intervento da 200mila euro, la spesa trova copertura nell’avanzo di bilancio. Dopo i primi interventi già conclusi nei vialetti che corrono vicino all’area verde davanti al Tempio Voltiano, partiranno nelle prossime settimane gli interventi di manutenzione straordinaria alla pavimentazione lapidea dei camminamenti tra i due viali sui quali affaccia anche il Monumento alla Resistenza Europea.

Stando al cronoprogramma l’esecuzione dei lavori è prevista a partire da gennaio e per tre mesi. A marzo, dunque, l’area dovrebbe essere a disposizione. Bisognerà procedere con la rimozione del porfido che sarà accatastato in cantiere per poi essere riposizionato. Sarà realizzato lo strato di sottofondo e saranno sostituiti alcuni chiusini e griglie.

Per la prossima stagione turistica i giardini a lago – al centro di un ampio restyling ormai da lungo tempo – dovrebbero tornare a disposizione. Dopo un’ulteriore proroga di 45 giorni chiesta a metà ottobre il termine slitta all’inizio di dicembre.

Il progetto esecutivo della riqualificazione, lo ricordiamo, è stato approvato nel dicembre 2022, ormai quasi quattro anni fa. A fine maggio era stata riaperta una porzione. Non resta che attendere poche settimane per capire se si potrà parlare della conclusione e se sarà necessario un altro slittamento.