Il Tribunale penale federale di Bellinzona ha ospitato la tradizionale cerimonia annuale della Polizia cantonale.

Presenti la presidente del Gran Consiglio Daria Lepori, il consigliere di Stato Norman Gobbi, il sindaco di Bellinzona Mario Branda e il presidente del Tribunale penale federale Roy Garrèe.



Nel corso dell’evento sono stati presentati i nuovi assunti, uniformati e amministrativi, e i traguardi raggiunti con specifici percorsi formativi. Il comandante Matteo Cocchi ha spiegato: “Il 2026 è stato un anno intenso”. Tra i risultati, ha ricordato le operazioni e le inchieste che hanno richiesto un notevole impegno investigativo e una stretta collaborazione tra servizi, autorità e partner istituzionali.

In particolare ha citato l’operazione “Bonne”: Si tratta di 7 furti riusciti e 4 tentativi, con 14 veicoli rubati e 12 recuperati, che ha portato all’arresto di 14 persone. Ha inoltre sottolineato come altre attività condotte a livello cantonale, intercantonale e internazionale abbiano permesso di contrastare diversi fenomeni criminali.

Nel suo intervento, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha richiamato l’attenzione sulla complessità del lavoro di polizia. Un lavoro che impone spesso di prendere decisioni immediate, in situazioni imprevedibili e caratterizzate da forte pressione. Esprimendo vicinanza agli agenti coinvolti in gravi incidenti negli ultimi mesi, Gobbi ha ricordato che dietro ogni uniforme ci sono persone che, ogni giorno, scelgono di mettersi al servizio della collettività, assumendosi responsabilità e affrontando rischi. “Un impegno che non deve mai essere dato per scontato – ha affermato – e che merita profonda riconoscenza, ma anche la fiducia e il sostegno concreto delle istituzioni”.

“Nella consapevolezza che il rischio zero non esiste, le istituzioni hanno il dovere di fare tutte le misure possibili per ridurre i rischi – ha concluso Gobbi – a tutela degli agenti e di tutta la popolazione”.