La campagna elettorale per le elezioni amministrative 2027 a Como si avvicina e innesca qualche scintilla anche all’interno stesso dei partiti, alle prese con la scelta dei candidati. Tra indiscrezioni e voci infatti ancora mancano nomi ufficiali, sia per il centrodestra che per il centrosinistra.

Nelle ultime ore, qualche scossone agita in particolare Forza Italia. Già da giorni, la segreteria provinciale di Como ha annunciato l’arrivo a Como il 5 dicembre prossimo del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sarà l’ospite d’eccezione dell’appuntamento promosso dagli azzurri a Villa Gallia.

“La presenza del segretario nazionale azzurro nel capoluogo comasco rappresenta un importante momento di incontro e confronto per il movimento forzista sul territorio, che avrà l’occasione di riunire esponenti del partito a livello nazionale, regionale e provinciale”, si legge nella presentazione dell’incontro. L’evento sarà aperto dal segretario regionale Alessandro Sorte e dal segretario provinciale Sergio Gaddi che accoglieranno anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il vicesegretario nazionale Stefano Benigni, i parlamentari Paolo Emilio Russo e Adriano Paroli e la consigliera regionale Marisa Cesana.

Programma e scaletta definiti dunque. Se non fosse che, nel partito, qualcuno ha deciso di giocare d’anticipo e nelle ultime ore sta circolando un volantino che invita ad un appuntamento, sempre a Villa Gallia, sabato prossimo, 28 novembre alle 9.30. Il titolo dell’incontro è chiaro e non lascia spazio a dubbi: “Como verso il 2027. Momento di confronto per elezioni comunali”.

Annunciati, dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, gli interventi di quattro dei dirigenti presenti anche il sabato successivo, Sorte, Gaddi, Cesana e Paroli, cui si aggiungono l’eurodeputato Massimiliano Salini, l’assessore regionale Gianluca Comazzi e il segretario cittadino Davide Gervasoni. Difficile attribuire ufficialmente la paternità della convocazione, ma certamente l’annuncio del vertice una settimana prima dell’arrivo di Tajani sta creando qualche dissapore tra gli azzurri comaschi. Al primo dei due appuntamenti manca meno di una settimana, ma la sensazione è che saranno sei giorni decisamente intensi per il partito.