Armonia, equilibrio, sinergia: a Pusiano una serata sulla salute tra movimento, respirazione e benessere psico-fisico.

Si chiama “Armonia, equilibrio, sinergia” ed è in programma venerdì 20 novembre alle 20.30 al Centro Remiero Lago di Pusiano.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio, dal Centro Remiero stesso e da Erone ETS.



Si parte alle 20:45 con il primo focus, “Armonia, equilibrio, sinergia”, con i fisioterapisti Flavio Sturdà, Mauro Vordoni e Silvia Baruffini.

Alle 21.30 spazio al secondo intervento, dedicato a “Respirazione ed equilibrio psicofisico”, con il dottor Adriano Martinelli.

A moderare la serata saranno i medici Daniele Panzeri, Alberto Vannelli e Alberto Laffranchi.

L’ingresso è libero.Per informazioni: corsi@centroremierolagopusiano.it