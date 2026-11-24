Sempre più turisti sul Lago di Como, dove nell’ultimo anno le presenze sono salite del 10%. Il dato è emerso martedì 24 novembre dalla terza giornata del turismo, che ha riunito nella sede comasca della Camera di commercio di Como-Lecco istituzioni, operatori e agenzie di viaggio. Al centro del confronto lo sviluppo del settore in tutta l’area lariana, divisa tra località prese d’assalto dai visitatori, come Como e Varenna, e borghi a caccia di visibilità e di stagioni più lunghe.

Lo certificano i dati dell’ufficio studi dell’ente camerale, secondo cui a trainare la crescita sono soprattutto case vacanza, bed and breakfast e appartamenti in affitto breve, che ormai accolgono oltre il 60% dei soggiorni, a fronte di alberghi stabili o in lieve calo. Sul bilancio pesa anche l’obbligo del codice identificativo nazionale, il cosiddetto Cin, scattato lo scorso anno, che ha fatto emergere tante strutture prima sfuggite alle statistiche. Resta infine fortissima la presenza straniera, oltre 8 turisti su 10, con tedeschi e americani in testa.

Flussi da governare, però, per il vicepresidente della Camera di commercio Giuseppe Rasella, che punta sul potenziamento della navigazione per portare gli ospiti anche verso l’Alto Lago, la sponda lecchese e il Ceresio, e alleggerire così le località più affollate. Sullo sfondo resta la trasformazione dell’offerta ricettiva, dove agli storici alberghi di famiglia si affiancano da qualche anno i fondi di investimento internazionali.

Lago che per Fabio Dadati, membro della giunta camerale con delega al turismo, accoglie al suo interno destinazioni e tipologie di turisti molto diverse, dalla città con i suoi 21 hotel a 5 stelle, contro i 2 di 20 anni fa, fino alle valli e alla Brianza, dove prevalgono gli appartamenti in affitto breve. Sul fronte della promozione, intanto, la vetrina più ampia porta il nome del Calcio Como, ormai protagonista anche in Champions League.