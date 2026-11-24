“Tra pochi giorni il Conservatorio di Como avrà i suoi spazi”: una battuta lanciata dal sindaco Alessandro Rapinese a margine della conferenza di presentazione della rassegna di eventi natalizi del Comune di Como, ha riportato a galla la contesa che ancora non si è chiusa tra Palazzo Cernezzi e l’Associazione Carducci. Una lunga battaglia a colpi di sentenze, ricorsi e lucchetti posti agli ingressi del palazzo di viale Cavallotti, da decenni utilizzato dall’associazione, presieduta da Maria Cristina Forgione, e ora rivendicato dall’amministrazione, che vuole metterlo a disposizione degli studenti del Conservatorio.

“Il Conservatorio – ha detto Rapinese – è una parte fondamentale della nostra comunità e siamo orgogliosi di poterlo ospitare. Non a tutti i capoluoghi di provincia è consentito ospitarne uno. Dall’inizio del mandato ho cercato di trovare loro degli spazi e il palazzo di viale Cavallotti è stato oggetto di una lunga contesa. Siamo giunti al termine – ha continuato il sindaco – Mi auguro di poterlo conferire direttamente al nostro Conservatorio. Si è svolta l’udienza in Corte Costituzionale. – ha annunciato – Adesso aspettiamo l’esito. Una volta che lo avremo, potremmo mettere la parola fine a una contesa che vede il Comune intenzionato a rientrare in possesso di uno spazio che è suo e che ha già destinato a un importantissimo istituto quale è il Conservatorio. Il Comune vuole il palazzo – ha concluso Rapinese – per farlo godere alla cittadinanza”.