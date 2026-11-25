Alberghi e ristoranti del Lario a caccia di personale per la prossima stagione. Mercoledì 2 dicembre la Provincia di Como organizza il Touristic Job Day, la mattinata dedicata all’incontro diretto tra le imprese del turismo e chi cerca lavoro. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13 nella sede dei Centri per l’impiego di via Borgo Vico, a Como, e per partecipare serve l’iscrizione online. Ai tavoli siederanno alberghi di ogni dimensione del capoluogo e dei paesi del Lago, insieme a diversi ristoranti del territorio.

Anche la data, del resto, non è casuale. Sono state proprio le aziende, soprattutto gli albergatori, a chiedere di anticipare i colloqui, così da completare per tempo gli organici in vista della nuova stagione. «Il turismo lariano cresce e ha bisogno di persone» spiega il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca. «Così le opportunità di lavoro smettono di essere passaggi sulla carta e diventano colloqui di persona, con volti e nomi davanti».

Il Job Day è infatti l’ultima tappa del percorso avviato nel 2024 dai Centri per l’impiego, con diversi appuntamenti dedicati al settore tra Como e Menaggio. Negli ultimi 2 anni i Centri hanno organizzato anche selezioni su misura per gli alberghi in apertura.

Sul fronte delle assunzioni, intanto, le posizioni aperte sono già numerose. Le strutture cercano soprattutto camerieri, cuochi e baristi, ma anche addetti alla reception, responsabili delle pulizie dei piani e manutentori esperti. Le opportunità riguardano sia i professionisti del settore sia chi muove i primi passi nel turismo o cerca lavoro stagionale. Durante la mattinata i candidati potranno parlare direttamente con le aziende e lasciare il proprio curriculum, e molte offerte sono già pubblicate sul sito dei Centri per l’impiego e sulla pagina Instagram della Provincia, così da arrivare preparati ai colloqui.