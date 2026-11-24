Costruttori comaschi preoccupati per le novità sui bonus edilizi contenute nella Legge di Bilancio, ora all’esame del Parlamento. Ance Como, l’associazione che riunisce le imprese edili della provincia, chiede di cambiare la norma sul Superbonus che allunga i tempi per recuperare i crediti fiscali. Secondo i costruttori lariani la misura toglierebbe infatti alle aziende soldi su cui contavano già per il 2027.

Il nodo riguarda le imprese che negli anni scorsi hanno eseguito i lavori senza farsi pagare subito dai clienti. In cambio hanno ricevuto dallo Stato crediti da usare a rate, per pagare meno tasse. La manovra però diluisce la rata prevista per il 2027 in 10 anni, fino al 2036. La ragione della scelta sta nei conti pubblici. Il Superbonus è infatti costato allo Stato molto più del previsto, e le nuove regole europee chiedono all’Italia di tenere sotto controllo il debito. Nel 2027, con questa norma, molte aziende dovranno però versare di tasca propria tasse e contributi che pensavano di coprire grazie ai crediti, e lo dovranno fare in tempi già difficili per il caro energia e per l’aumento dei prezzi dei materiali.

Il presidente di Ance Como Eugenio Rizzuti parla apertamente di norma iniqua. «Non si possono cambiare le regole in corsa – dichiara – e mettere in difficoltà le imprese che su quei crediti avevano già fatto affidamento». Secondo Rizzuti a rimetterci sarebbero soprattutto le aziende più virtuose, ovvero le imprese che hanno già chiuso i cantieri e pagato fornitori e dipendenti. «Togliere liquidità alle imprese in tempi così difficili – aggiunge il presidente – significa condannare alla chiusura chi crea lavoro e sostiene l’economia del territorio». Da qui l’appello alle forze politiche comasche, perché in Parlamento si trovino correttivi prima del via libera definitivo alla manovra. Nel mirino dei costruttori finisce anche la stretta sull’Ecobonus prevista dal 2027, che secondo Rizzuti colpisce proprio i lavori per il risparmio energetico e aumenta la confusione sui bonus per la casa.

La protesta comasca segue del resto la linea dell’Ance nazionale, e contro la norma si sono schierati anche ingegneri e architetti. Dal canto suo il governo si è detto disponibile a modificare la misura, a patto però di trovare prima le risorse necessarie.