Nuovo stadio Sinigaglia: netto ridimensionamento degli spazi commerciali che diventano un terzo rispetto all’ipotesi iniziale e investimento economico che scende di oltre il 40%. Come annunciato nell’aula di Palazzo Cernezzi dal consigliere Vittorio Nessi nei giorni scorsi il Como 1907 ha depositato l’ultima proposta progettuale con indicazioni tecniche ed economiche, del resto si attendeva, in primis, l’aggiornamento del piano finanziario. Documenti che stanno iniziando a circolare e dai quali emergono dati significativi.

Partendo proprio dal conto finale dell’operazione che passerebbe dagli iniziali 165 milioni agli attuali 96 milioni, con una diminuzione di 69 milioni. Un taglio che sarebbe da ricollegare a una riduzione complessiva dell’area commerciale che da 18.700 metri quadrati si attesterebbe ora a 6.100 metri quadrati.

Sparisce l’albergo – e questa indiscrezione circola già da tempo – e vengono cancellati il centro benessere e la palestra. Sarebbero, invece, previsti nel lato a lago, quindi gli attuali distinti, due ristoranti panoramici e una terrazza-bar. Confermata anche una piscina.

Dal punto di vista tecnico i piani complessivi del nuovo stadio passano da 5 a 4, l’altezza massima (copertura compresa) scende da 22 a 19 metri – una via di mezzo rispetto ai 16 suggerito dalla Soprintendenza –. Garantite sia la visuale sul lago che il cannocchiale verso Brunate. La capienza totale sarà di 15.600 posti.

La tribuna centrale resta come nell’attuale configurazione, verrò rifatta la copertura che sarà integrata con quella prevista per il resto dell’impianto.

Se l’affaccio sul lago sarà quello più “sfruttato” per le attività commerciali, il lato che affaccia su via Sinigaglia sarà dedicato all’hospitality e agli aspetti tecnico-sportivi. Sotto entrambe le curve sarebbero previsti altri spazi legati al food.

A proposito di curve, sempre stando a quanto sta emergendo tra chi ha potuto visionare la proposta, verranno invertite. E c’è un’importante novità che risponde anche ai dubbi dei cittadini riuniti nel comitato “Tutela zona Stadio”. La curva appena realizzata per la Champions League, definita provvisoria, sarebbe invece destinata a rimanere nel nuovo stadio e sarà integrata con un ulteriore spicchio. Da quel lato saranno accolti gli ospiti, mentre i tifosi lariani sono destinati a traslocare dalla parte opposta verso il Monumento ai Caduti. La storica facciata, vincolata e tutelata, non si tocca.

Le modifiche più corpose riguarderanno proprio l’attuale zona dei distinti e, appunto, la curva Est verso il Monumento, sarà in questi punti che arriveranno le demolizioni e le ricostruzioni. Infine la sosta, nelle modifiche appena presentate, ancora previsto il parcheggio nell’area del Pulesin.

Se confermate, le indiscrezioni mostrano quindi una sostanziale riduzione di volumi e attività commerciali, che mostra un importante revisione in accoglimento delle critiche che da più parti erano emerse all’indomani della presentazione del progetto nel febbraio del 2025.

Nel dibattito proposto da Etv a maggio di quello stesso anno tra i primi a muovere osservazioni su altezze e imponenza dell’opera l’architetto Giuseppe Cosenza, ex dirigente comunale e firmatario della variante urbanistica del 2016 (NE PARLAVAMO QUI) che sosteneva la necessità di riqualificare l’impianto ma con un intervento sostenibile per tutta l’area di pregio in cui è inserito.