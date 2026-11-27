La riqualificazione del parco di via Canova, a Monte Olimpino, e di un ingresso del giardino pubblico di via Segantini, a Sagnino, fa un passo in avanti con l’approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori. Un intervento di riqualificazione da 95mila euro. Lavori che in via Canova, sono evidentemente in corso. Parchi pubblici spesso nel mirino dei vandali e dell’incuria e spesso al centro di segnalazioni da parti di residenti della zona. E se contro gli incivili c’è poco da fare, se non sperare che il rispetto e la buona educazione abbiano la meglio, ecco che Palazzo Cernezzi prosegue i lavori di sistemazione dei giardini comunali.

Lo scorso luglio la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del giardino di via Canova e di un ingresso del giardino di via Segantini. E se quest’ultimo è già stato oggetto di un’ampia riqualificazione, con la manutenzione e la messa a nuovo dei giochi per i più piccoli e la realizzazione di una zona dedicata allo sport, il parco di Monte Olimpino negli scorsi mesi è stato al centro di numerose segnalazioni. Colpa, spiegavano i residenti, delle cattive frequentazioni. Ora invece i lavori sono in corso: anche in questo caso, quindi, l’obiettivo è rimetterlo a nuovo e renderlo soprattutto sicuro.

Tramite affidamento diretto dell’appalto, il Comune di Como ha incaricato l’azienda agricola Minetti di Lentate sul Seveso di occuparsi dei lavori di riqualificazione dei due parchi, per un importo che supera i 77mila euro. La prima tranche dei pagamenti, pari a 31.395 euro, è già stata emessa. I lavori sono in corsi e i residenti aspettano solo di vedere puliti e sicuri gli spazi verdi della zona.