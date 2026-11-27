Il destino del Piroscafo Patria verrà scritto nel 2027. Dopo una prima gara andata deserta il nuovo bando per l’affidamento dei lavori di restauro, inizialmente ipotizzato tra fine 2026 e inizio anno, slitta ormai ai prossimi 12 mesi.

Lo stesso ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel ribadire l’impegno per la storica imbarcazione aveva parlato di costi raddoppiati, rispetto ai 4,5 milioni già stanziati nel 2023, si arriverà a una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Tra stanziamenti statali, della stessa Navigazione e la partecipazione di altri enti, dialogo aperto anche con Fondazione Cariplo – aveva detto Salvini – si lavora per reperire ulteriori risorse e rimettere in acqua il piroscafo.

Lo ha ribadito anche Alessandro Morelli sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presente oggi a Como per l’inaugurazione della quinta edizione del “Battello di Babbo Natale” sulla Motonave Orione, che per la prima volta quest’anno non sarà addobbata solo all’interno, ma anche all’esterno. Preziosa la collaborazione con le scuole e il terzo settore.

L’imbarcazione quest’anno oltre a Como raggiungerà anche Menaggio e il 4 dicembre verrà presentata a Desenzano: per la sua prima volta sul Lago di Garda.

“Un appuntamento che cresce per portare la magia del Natale a tutti i bambini e valorizzare i laghi anche fuori stagione” ha concluso Morelli.

Intanto per la prossima stagione turistica allo studio un potenziamento del servizio con nuove corse e nuovi orari oltre all’aggiunta di altri mezzi.