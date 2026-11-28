È la partita che tutti aspettavano. Como-Juventus, domenica 29 novembre alle 20.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, arbitro Mariani, uno tra i migliori direttori di gara a livello internazionale.

Il Como ci arriva da quinto in classifica, con 26 punti, cinque in più della Juventus sesta a 21. E ci arriva con il morale alle stelle, dopo l’1-0 all’AEK Atene in Champions League, proprio qui al Sinigaglia. E Cesc Fabregas non vuole cambiare una squadra che vince. Secondo le ultime indicazioni, il tecnico spagnolo dovrebbe confermare quasi tutto l’undici che si è imposto contro l’Aek.

Dall’alta parte, la Juventus di Luciano Spalletti cerca continuità. Dopo il 4-0 al Venezia e il 4-1 all’Omonia Nicosia in Europa League, i bianconeri vogliono dare un segnale anche in campionato. Spalletti dovrebbe affidare l’attacco a Woltemade, con Conceição verso una maglia da titolare insieme a Kolo Muani e McKennie.

Un tridente di qualità e fisicità, pensato per mettere in difficoltà la difesa lariana e per colpire in ripartenza.

Insomma, al Sinigaglia non sarà una partita come le altre. Da una parte il Como, che gioca in casa e vuole continuare a sognare. Dall’altra la Juventus, il blasone, che non può più permettersi passi falsi.

E dopo la Juventus, per il Como non c’è tempo di rifiatare. Prosegue il tour de force tra campionato, coppe e Champions.

Si ricomincia già mercoledì 2 dicembre, di nuovo al Sinigaglia, con la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, alle 21.

Sabato 5 dicembre, alle 15, trasferta a Monza per la 14ª giornata di Serie A, il derby lombardo.

Mercoledì 9 dicembre, alle 18.45, si vola a Siviglia, alla Cartuja, per la gara della fase campionato di Champions League contro il Real Betis.

Sabato 12 dicembre, alle 20.45, si torna al Sinigaglia per Como-Bologna, 15ª giornata.

E prima di Natale, sabato 19 dicembre alle 18, il big match a San Siro contro il Milan.

Un mese di dicembre che per i lariani può essere davvero uno snodo decisivo in vista della volata finale per la stagione 2026-2027.