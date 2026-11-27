Girandola di giocatori alla Pallacanestro Cantù. La società brianzola ha comunicato di aver raggiunto l’intesa con il cestista Hassani Gravett per la risoluzione consensuale del contratto.
Ieri, invece, era stato annunciato l’arrivo di Kendal Lee Coleman, centro americano di 204 centimetri per 104 chili, nato il 21 agosto del 2002 a Shreveport in Louisiana.
La Pallacanestro Cantù congeda Hassani Gravett
Girandola di giocatori alla Pallacanestro Cantù. La società brianzola ha comunicato di aver raggiunto l’intesa con il cestista Hassani Gravett per la risoluzione consensuale del contratto.