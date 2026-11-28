Il centrodestra si confronta sulle amministrative di Como del 2027: domani, 29 novembre, a Lariofiere torna Communis, arrivata alla sua quarta edizione. I coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati si riuniranno per discutere delle prospettive della coalizione in vista del voto.

La relazione conclusiva della giornata sarà affidata ad Alessio Butti, sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, con l’intervento “Como, Italia, futuro”. A condurre la giornata e a moderare gli incontri sarà Alessandro Nardone, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

La mattinata darà voce ai circoli, ai dipartimenti tematici, ai dirigenti di Fratelli d’Italia e agli amministratori del territorio. Apriranno i lavori Stefano Molinari, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Sergio Zauli, vicepresidente provinciale, Claudio Ghislanzoni, consigliere provinciale e consigliere comunale a Erba, e Paolo Corbellini, presidente del circolo di Erba.

Nel pomeriggio, dopo il confronto su Como 2027, si allargherà lo sguardo con i consiglieri regionali Anna Dotti e Chiara Valcepina, presidenti delle commissioni Cultura e Bilancio, con Maira Cacucci e con il deputato Umberto Maerna. Gli europarlamentari Lara Magoni e Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, discuteranno del ruolo dell’Europa di fronte alle sfide dell’Occidente. Alle 17 l’incontro “Islam politico e sinistra: convergenze e contraddizioni”.

Una delle novità di questa quarta edizione è “La Fiaccola”, il riconoscimento dedicato a chi ha scritto la storia della comunità nel segno dei valori del conservatorismo e della destra italiana. A ricevere la Fiaccola saranno Gianantonio Paganini, Nini Binda e Paolo Mascetti.