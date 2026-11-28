Il calcio degli anni Ottanta ha perso uno dei suoi volti più amati. Juary Jorge dos Santos Filho si è spento giovedì 26 novembre a 67 anni, a Poços de Caldas, in Brasile. Lo ha annunciato il Santos, il club dove era cresciuto.

La sua storia passa anche da Como. E passa da quella foto d’epoca – sgranata ma sempre romantica – che in queste ore sta circolando ovunque: Juary che esulta al Sinigaglia.

Era il 3 gennaio del 1982 (l’anno della vittoria dell’Italia ai Mondiali in Spagna). Como-Avellino 0-1. Al 48′ segna lui, poi la sua danza intorno alla bandierina. Una sconfitta pesantissima per il Como, che dopo quello stop esonerò mister Beppe Marchioro.

Juary avrebbe ritrovato il Como da avversario tre anni dopo, con la maglia della Cremonese. Il 31 marzo 1985, allo Zini, segnò ancora: Cremonese-Como 2-0. Fu il suo ultimo anno in Serie A, prima di andare al Porto e diventare campione d’Europa.

Brasiliano di São João de Meriti, cresciuto nel Santos di Pelé, Juary arrivò in Italia nel 1980 all’Avellino. Era piccolo, rapido, imprendibile. E aveva un marchio di fabbrica che tutti ricordano: dopo ogni gol correva verso la bandierina del calcio d’angolo e ci ballava intorno. Ad Avellino diventò un idolo, anche nei giorni terribili del terremoto del 1980. Due stagioni, 13 gol, due salvezze. Poi Inter, Ascoli, Cremonese. E nel 1987 il tetto d’Europa: con il Porto segnò il gol del 2-1 decisivo nella finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco, a Vienna.

Un attaccante di provincia diventato re d’Europa, senza mai perdere il sorriso. E senza mai smettere di ballare intorno a quella bandierina.