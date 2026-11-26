Certe foto valgono più di un gol. Zico in vacanza sul Lago di Como, con la moglie Sandra, a passeggiare tra Villa d’Este, la funicolare di Brunate e il lungolago. E poi uno scatto davanti al Sinigaglia. Quello stadio dove, da avversario, aveva lasciato un segno.

L’ha raccontato lui stesso su Instagram, ai suoi 4 milioni di follower, con la semplicità dei grandi: da calciatore vedeva solo aeroporti, hotel e stadi. Ora, da turista, si gode finalmente i posti che ha solo attraversato.

E Como, ha scritto, “merita davvero di essere scoperta”.

Per i comaschi di una certa età, quella foto davanti al Sinigaglia è un tuffo nel passato. Un amarcord puro. Zico al Sinigaglia ci ha giocato una sola volta. Era il 14 ottobre 1984, campionato di Serie A. Il Como vinse 2-0 contro l’Udinese del brasiliano, e lui, su punizione, colpì un palo. Era un altro calcio, un altro Como. Era l’anno in cui in Italia impazzava “L’estate sta finendo” dei Righeira, in tv c’era il Drive In, e in serie A giocavano Platini, Maradona, Falcao e appunto Zico, il “Pelè bianco”.

Il Como era la provinciale tosta, quella che al Sinigaglia non regalava niente a nessuno. E quel 2-0 all’Udinese fu una di quelle domeniche indimenticabili. Al ritorno, in Friuli, l’Udinese si prese la rivincita: 4-1 per i bianconeri. Ma a Como restò quella punizione, quel palo, e l’orgoglio di aver battuto la squadra del numero 10 più elegante del mondo.

Ma il filo che lega Zico a Como è ancora più forte, e passa per un comasco doc: Claudio Gentile.

Nato a Tripoli ma cresciuto calcisticamente e umanamente a Como, Gentile è stato il marcatore più famoso del Mondiale di Spagna 1982. E il 5 luglio 1982, al Sarrià di Barcellona, in quel Brasile-Italia 3-2 che ha fatto la storia, il suo duello con Zico fu epico.

Da una parte la fantasia pura, il piede vellutato del Galinho. Dall’altra la grinta, la marcatura a uomo spietata, quasi a strappo, di Gentile. Zico non riuscì mai a essere Zico. L’Italia volò in semifinale, poi vinse il Mondiale. E quel duello restò nella leggenda.

Quarantaquattro anni dopo, Zico torna in vacanza proprio nella città di Gentile. Si ferma davanti allo stadio dove aveva colpito quel palo. Sorride. Si gode il lago con Sandra.

È il calcio che si fa nostalgia. E Como, per una volta, non è solo una cartolina. È un ricordo.