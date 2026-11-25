Le scintille mai confermate in Forza Italia in vista delle elezioni amministrative 2027 a Como hanno evidentemente acceso gli animi e portato ai primi effetti concreti. La lista dei partecipanti annunciati all’incontro a Villa Gallia sabato prossimo, 28 novembre, alle 9.30 si accorcia e conta almeno tre defezioni di rilievo.

Il vertice è stato convocato esattamente una settimana prima rispetto alla presenza nel capoluogo lariano del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sarà l’ospite d’eccezione dell’appuntamento, sempre a Villa Gallia, promosso dai vertici provinciali azzurri. Non è ufficiale invece la “regia” della riunione di sabato, che sembra chiaramente far riferimento alla corrente ciellina del partito che vorrebbe proporre come candidato sindaco Patrizio Tambini.

Rispetto al primo volantino, la nuova versione, circolata nelle scorse ore, ha un elenco con quattro soli relatori, il parlamentare Adriano Paroli, la consigliera regionale Marisa Cesana, l’eurodeputato Massimiliano Salini e l’assessore regionale Gianluca Comazzi. Cancellati i nomi dal segretario regionale Alessandro Sorte, di quello provinciale Sergio Gaddi e di quello cittadino Davide Gervasoni. Un dibattito sulle amministrative a Como dunque, senza la presenza dei referenti della provincia e della città.

Confermato invece – al momento – il programma per il 5 dicembre con Antonio Tajani. L’evento sarà aperto dal segretario regionale Alessandro Sorte e dal segretario provinciale Sergio Gaddi che accoglieranno anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il vicesegretario nazionale Stefano Benigni, i parlamentari Paolo Emilio Russo e Adriano Paroli e la consigliera regionale Marisa Cesana. Al momento intanto, i protagonisti non commentano e la linea è quella del silenzio. Almeno fino al primo dei due appuntamenti.