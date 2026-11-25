Piscina del via del Dos, ampliamento dell’area pedonale e barriere architettoniche sul lungolago di Como: sono questi i temi al centro dell’incontro organizzato dal consigliere comunale di Svolta Civica, Vittorio Nessi. L’attenzione è tutta rivolta al tema della disabilità , affinché la città sia davvero accessibile a chi è più fragile. Tutto parte dal punto 7 del programma dell’allora candidato sindaco Alessandro Rapinese. “Una delle cose più indecorose che possa capitare in una città civile è il non consentire ai disabili di potersi muovere con semplicità”, si legge nel programma. Da qui le critiche mosse dall’esponente di Svolta Civica, all’indomani di un consiglio comunale infuocato.

Dalla mancata adesione alla piattaforma Cude, che di fatto semplificherebbe la mobilità per le persone con disabilità, all’eliminazione delle barriere architettoniche sul lungolago cittadino, che rendono la nuova passeggiata difficilmente fruibile da chi ha una disabilità motoria, fino alla stretta sulle auto in centro storico. Un passaggio, quest’ultimo, che di fatto allarga la zona pedonale, ma – spiega Nessi – limita anche le vetture con l’apposito contrassegno per i disabili. “Chi prima poteva comunque raggiungere i luoghi più centrali della città, ora non riesce a muoversi con la stessa facilità”, commenta. “È vero che anche durante la giunta Lucini la zona pedonale è stata ampliata – prosegue – ma dopo un confronto con cittadini e associazioni”. Insomma, zone vietate anche in passato, ma ora – dice Nessi – “sono di più e più limitanti”.

Spazio poi alla piscina di via del Dos, per la quale il consigliere comunale ha già presentato un’interrogazione (con tanto di risposta del sindaco Rapinese). Chiusa da quattro anni, negli scorsi mesi in consiglio comunale è stato approvato un progetto esecutivo da 565mila euro e 8 mesi di lavori. “Una beffa” per Vittorio Nessi, che punta il dito contro l’eliminazione della piscina piccola dotata di acque basse e temperatura più calda, per neonati e persone con disabilità gravi”. Al suo posto un percorso Kneipp, un trattamento idroterapico basato sull’alternanza di immersione in acqua calda e fredda, accessibile però soltanto tramite gradini. un trattamento idroterapico basato sull’alternanza di immersione in acqua calda e fredda. In sostanza, per Nessi quella che era una struttura dall’alto valore sociale e riabilitativo viene ridotta a normale piscina. “Con l’eliminazione della vasca piccola – dichiara – la struttura di via del Dos non è più destinata ai disabili, ma è diventata una piscina come un’altra”.

Interrogazione a cui il primo cittadino ha risposto spiegando che “l’impianto di via del Dos, a seguito degli interventi di ristrutturazione, sarà destinato unicamente ai disabili e ai soggetti che necessitano di terapie riabilitative. Le attività che in passato erano svolte nella vasca piccola si terranno nella vasca grande, arricchita dalle migliorie impiantistiche previste nel progetto”. E sul nuovo percorso Kneipp precisa che “costituisce un prezioso incremento dell’offerta riabilitativa”.

“Rapinese – conclude Nessi – parlava di situazioni indecorose quando non si va incontro alle esigenze delle persone con disabilità. Questa, quindi, è una situazione indecorosa“.