Como, clamorosa presa di posizione: “Domenica non giocheremo a Pavia”

Clamorosa (e polemica) presa di posizione del Como 1907: la società ha annunciato che domenica prossima non scenderà in campo contro il Pavia per la partita di Coppa Italia Dilettanti. Ecco le motivazioni della decisione, riassunte in un comunicato stampa diffuso in serata:

“Il Como 1907 in riferimento alla sorprendente decisione della LND di farci giocare la gara di Coppa Italia domenica 9 settembre, quindi prima della decisione del TAR del Lazio, che come tutti ci auspichiamo faccia giustizia e ci permetta di partecipare al campionato di Serie C, comunica che domenica 9 settembre la squadra non scenderà in campo a Pavia in virtù anche del rifiuto della formazione locale di spostare la gara a data di destinarsi in attesa del pronunciamento del TAR che avverrà il prossimo 13 settembre, dispiace che il Pavia non abbia dimostrato nei nostri confronti alcuna sensibilità alla nostra richiesta di rinvio della gara, dispiace anche per i nostri tifosi, infine dispiace dover denunciare per l’ennesima volta il poco rispetto del Como 1907, che vuole in qualsiasi modo che gli venga riconosciuto il diritto di partecipare alla Serie C a discapito dell’intollerabili distinzioni fatte a favore di numerose Società ancora prive di fidejussione valida“

