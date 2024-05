Incidente tra due auto sull’autostrada A9, all’altezza di Fino Mornasco, in direzione di Milano. Sei persone sono rimaste ferite in modo grave. Un bambino di 12 anni è stato soccorso con l’elicottero e trasportato all’ospedale di Bergamo. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa e il traffico è paralizzato. Code chilometriche in entrambe le direzioni.

L’incidente sarebbe stato frontale, anche la dinamica è ancora da ricostruire. Lo scontro sarebbe avvenuto all’altezza di un restringimento della carreggiata per lavori. Per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze, l’automedica e l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Sei i feriti, tra i quali una ragazza di 16 anni e un bambino di 12, che sarebbe in condizioni purtroppo molto gravi.

Traffico nel caos, con code in entrambe le direzioni e viabilità paralizzata.