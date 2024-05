E’ ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Bergamo il bambino di 12 anni coinvolto poco dopo le 8 di oggi in un incidente sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, tra Lomazzo e Fino Mornasco. Feriti i genitori del ragazzino, la sorella di 16 anni e una coppia di coniugi. Il traffico è rimasto bloccato per gran parte della mattina, con code chilometriche in entrambe le direzioni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio. Lo schianto è avvenuto all’altezza di uno scambio di carreggiata istituito per ridurre i problemi al traffico alla riapertura delle attività della dogana commerciale dopo l’ascensione, giornata di festa in Svizzera. Gli agenti della stradale di Como, in accordo con Autostrade, erano impegnati a deviare le auto, evitando che restassero bloccate tra i camion in attesa di raggiungere il valico, incolonnati nelle altre corsie.

Stando alle prime ricostruzioni, una Mercedes classe E con a bordo una famiglia di moldavi, marito e moglie con i figli di 12 e 16 anni, viaggiava in direzione Milano. Dopo lo svincolo di Fino Mornasco, all’altezza dello scambio di carreggiata, il conducente avrebbe fatto inversione di marcia per tornare in direzione Svizzera. La vettura che viaggiava nella stessa direzione, sulla corsia di sorpasso, una Honda con a bordo una coppia di comaschi, si sarebbe trovata l’auto straniera davanti e non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Lo scontro tra le due auto è stato violento. E’ stato dato immediatamente l’allarme ed è stato ingente il dispiegamento di uomini e mezzi. Il traffico sull’autostrada è stato temporaneamente interrotto in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso. Sono intervenute tre ambulanze, l’automedica e l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

Il bambino di 12 anni era in arresto cardiocircolatorio all’arrivo dei soccorritori, che hanno avviato le manovre di rianimazione e trasportato il ragazzino all’ospedale di Bergamo, dove è ricoverato in condizioni purtroppo critiche. Trasportato nello stesso ospedale anche il padre, che ha riportato solo lievi traumi. La sorella 16enne e la mamma del bambino sono state portate al Sant’Anna in condizioni serie. Feriti anche i coniugi comaschi che viaggiavano sulla Honda. Il conducente è stato ricoverato a Legnano e la moglie al Sant’Anna. Non sono fortunatamente in pericolo di vita.

L’autostrada è stata riaperta in tarda mattinata, al termine delle operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Gli agenti della polizia stradale di busto Arsizio stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, coordinati dal sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro.