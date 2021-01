Possibile rimpasto di giunta in Regione Lombardia dopo la partenza in ritardo della campagna vaccinale anti Covid e le conseguenti critiche e polemiche che hanno travolto l’assessore forzista al Welfare Giulio Gallera, che potrebbe presto dover lasciare l’incarico nell’esecutivo guidato dal presidente Attilio Fontana.

Tra i possibili sostituti di Gallera avanza il nome Gian Vincenzo Zuccotti, primario di pediatria dell’ospedale Buzzi di Milano, ma nel rimpasto – oltre al titolare della delega al Welfare – potrebbero essere coinvolti altri due assessori, le leghiste Silvia Piani (Pari opportunità e Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani). E proprio a occupare uno dei due posti lasciati liberi circola con insistenza il nome di Alessandra Locatelli, ex vicesindaco di Como ed ex ministro alla Famiglia nel primo governo Conte, mentre un secondo nome è ancora in via di definizione.

A proposito della bufera che si sta abbattendo sulla giunta regionale, è intervenuto Matteo Salvini: “Entro qualche ora o al massimo qualche giorno avrete una squadra di eccellenza. Si va verso una Lombardia che corre, non do giudizi sui singoli. Anche come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di Governo nei mesi scorsi” commenta Salvini che aggiunge: “Per noi se la Lombardia corre, corre tutta Italia quindi punteremo tantissimo sul rilancio della Regione. Non do nomi e cognomi se pazientate avrete le risposte”, ha concluso il leader della Lega prima della sua visita all’Ospedale alla Fiera di Milano.