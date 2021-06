Un viaggio all’interno di uno dei principali penitenziari italiani e lombardi: le telecamere di Etg+ Today domattina saranno a Milano, in diretta, da San Vittore.

La storia

La casa circondariale Francesco Di Cataldo venne inaugurata nel 1879, in una zona – all’epoca – poco edificata, oggi tra l’attuale area tra corso Magenta e porta Ticinese. L’ingegner Francesco Lucca disegnò un edificio a sei braccia di tre piani l’una. Originariamente il muro di cinta era in stile medievale, ma oggi è stato quasi completamente ricostruito per motivi di sicurezza. Durante il periodo bellico (1943 -1945) il carcere di San Vittore fu soggetto in parte alla giurisdizione delle S.S. tedesche. In cella a San Vittore sono stati reclusi, tra i tanti, anche Gaetano Bresci, Renato Vallanzasca e Totò Riina.

Etg+Today

Etg+ Today, la trasmissione del mattino onda dal lunedì al venerdì alle 10:30 su Etv, ogni giorno accende i riflettori su un angolo diverso della Lombardia.

Le telecamere di Etv domattina entreranno nel carcere di San Vittore: Elisa Santamaria verrà guidata all’interno dal direttore della struttura, Giacinto Siciliano.

Una testimonianza particolare sulla vita, le regole e il funzionamento di una grande casa circondariale. Appuntamento alle 10:30, su Etv.