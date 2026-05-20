Pellegrinaggio della diocesi a Lourdes, il cardinale Cantoni: “Sono giorni di grazia”

Prosegue il pellegrinaggio della diocesi di Como a Lourdes: 130 fedeli, tra i quali dieci sacerdoti, stanno vivendo giorni di preghiera, fraternità e affidamento alla Vergine Maria, guidati dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, che questa mattina ha presieduto la Santa Messa internazionale nella Basilica San Pio X, leggendo l’omelia in francese.

Di seguito il testo integrale.

Ascoltare qui a Lourdes, in questa terra benedetta, visitata dalla vergine Maria, la narrazione del vangelo appena proclamato, acquista una risonanza interiore del tutto particolare, e riempie l’animo di stupore e gratitudine.

Seguendo il tema che il santuario propone per quest’anno, “Maria, piena di grazia”, “comblée de grace, le Seigneur est avec toi”, emerge con particolare evidenza l’iniziativa sovrana di Dio, che ha colmato di grazia la persona di Maria, la giovane fanciulla di Nazareth, libera dal peccato per tutto il tempo della sua vita, anch’essa redenta da Cristo e trasformata dallo Spirito Santo prima di qualunque possibilità di un’azione propria. Viene così sottolineato innanzitutto il primato della grazia. È Dio, che per mezzo del suo messaggero, prende l’iniziativa ed entra nella vita di Maria perché ella possa corrispondere in totale fiducia al suo disegno di salvezza.

Maria è umanamente sorpresa davanti all’annuncio dell’angelo e vuole rendersi conto personalmente di questo misterioso, sorprendente progetto: divenire madre del Signore. Tuttavia, essendo Maria piena di grazia, pur non conoscendo i particolari dell’azione divina, si sente pienamente coinvolta, vuole corrispondere generosamente, in piena libertà e consapevolezza, e quindi con totale coinvolgimento affettivo, alla proposta dell’angelo.

Così Maria diventa per noi guida e modello della nostra fede. Ci aiuta, come nostra madre e sorella, a corrispondere all’agire di Dio con piena fiducia e in totale disponibilità al suo volere.

Anche noi, attraverso la grazia del Battesimo, siamo chiamati ad accogliere il disegno che Dio ci propone, attraverso i doni ricevuti e le situazioni storiche che attraversiamo, in ogni periodo della nostra vita, anche nei momenti oscuri.

Rinnoviamo, quindi, la nostra adesione al Signore, non facendo certo affidamento alle sole nostre forze, ma nella consolante certezza che Egli è con noi, cammina con noi, nelle circostanze comuni della nostra vita. Ci dona il suo Spirito perché accogliamo volentieri, nella gioia, la sua volontà, che si manifesta spesso nei modi e nei tempi da noi non previsti, per contribuire con il nostro “eccomi”, dato in piena libertà e consapevolezza, ad essere nel mondo, segno visibile della sua misericordia, a vantaggio della intera umanità.

Nel pomeriggio, dopo la condivisione del gesto dell’acqua, i pellegrini hanno vissuto la processione eucaristica sull’Esplanade del Santuario di Lourdes. Ha presieduto la celebrazione il cardinale Cantoni.

Il pellegrinaggio, iniziato il 18 maggio, terminerà domani.