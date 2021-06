Como e Bergamo saranno anche nel 2021 i poli del Giro di Lombardia, la “classica delle foglie morte” di ciclismo in programma sabato 9 ottobre.

Ancora – è bene sottolinearlo – non si sa dove saranno partenza e arrivo. Ma la certezza sulle due città è arrivata dall’incontro tra Mauro Vegni – direttore ciclismo di Rcs Sport – e Paolo Frigerio, che si occupa dell’organizzazione locale per i grandi eventi di questo sport.

Il Giro di Lombardia è una delle “classiche-monumento”, quindi una delle cinque corse più importanti a livello mondiale.

Le altre sono il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Milano-Sanremo e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Le ultime quattro edizioni hanno visto il traguardo sul Lario, con le affermazioni di Vincenzo Nibali (nel 2017), del francese Thibaut Pinot (2018), dell’olandese Bauke Mollema (2019) e del danese Jakob Fuglsang, nella foto, nell’edizione andata in scena il giorno di Ferragosto del 2020, con il calendario rivoluzionato per l’emergenza sanitaria.