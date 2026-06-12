Tricolore Rally Challenger, secondo atto. La chiusura a novembre a Como

Secondo atto in Piemonte per il Campionato Italiano Rally Challenger, la serie tricolore che chiuderà la sua stagione sulle strade del Lario, con il Trofeo Aci Como-Villa d’Este, in programma nel fine settimana dell’8 novembre. La gara di casa nostra festeggerà la sua 45esima edizione e sarà in inserita negli eventi che celebrano i 100 anni dell’Aci di Como, che è stato fondato nel 1927.

La stagione dell’Italiano Challenger è stata aperta dal Trofeo Valtellina, che ha visto il successo del varesino Giò di Palma. Ora la sfida si sposta sulle strade della provincia Verbano-Cusio-Ossola, sabato 13 e domenica 14 giugno. Oltre 100 equipaggi al via per una gara che come sempre avrà un largo seguito di pubblico.

L’elenco iscritti presenta molti piloti che in anni recenti sono stati protagonisti sulle strade lariane, come Marco Signor, che parte con il numero 1. Poi ci saranno il già citato Giò di Palma, Corrado Pinzano, Simone Miele. Curiosità per la presenza dell’australiano Taylor Gill.

A rappresentare i piloti comaschi ci sarà Alessandro Re con Daniel Pozzi, su Skoda RS. Il pilota lariano comasco ha strappato un ottimo terzo posto in Valtellina e viene dalla vittoria al Rally della Valle Intelvi, conquistata lo scorso fine settimana, che sicuramente gli ha dato la carica giusta.

Non soltanto. Occhi puntati anche sul CIR Challenger Over55, dove sarà protagonista l’erbese Maurizio Mauri, affiancato dalla figlia Federica, pure su Skoda.

Il 62° Rally Valli Ossolane si svilupperà su due intense giornate di gara, tra prove iconiche e su tratti decisamente spettacolari del Challenger 2026. Sabato 13 giugno la sfida scatterà da Baveno, affacciata sul lago, alle 16. L’arrivo finale, la festa e la premiazione nel centro di Domodossola sono previsti domenica alle 17.48.

Dopo il Valli Ossolane le gare successive saranno il Rally della Marca Trevigiana il 12 luglio, il 1000 Miglia a Brescia il primo fine settimana di settembre, il Città di Bassano l’11 ottobre, con la chiusura a Como all’inizio di novembre.