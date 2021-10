Gli over 80 rispondono alla chiamata per la terza dose del vaccino anti Covid. Nella prima giornata, solo negli hub di Como via Napoleona e Lariofiere a Erba sono state quasi 130 le iniezioni agli anziani, alle quali si aggiungono le dosi aggiuntive ai pazienti fragili.

Le prenotazioni della terza dose per gli over 80 sono aperte da ieri ed è necessario aver fatto la seconda dose almeno da sei mesi per poter fissare la nuova iniezione. Nella giornata di oggi, le somministrazioni di terze dosi a Lariofiere sono state 152, delle quali 71 a pazienti vulnerabili e 81 agli over 80. In via Napoleona, delle 169 dosi di richiamo 124 sono state a pazienti fragili e 45 agli over 80.

Per fissare l’appuntamento, per i nati fino al 1941 compreso è necessario accedere alla piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante “Terza dose – Cittadini con età maggiore di 80 anni”.

Le iniezioni da oggi vengono effettuate nei centri vaccinali di riferimento, ma entro la fine del mese di ottobre partiranno anche le terze dosi nelle residenze per anziani e nelle farmacie.

Ad oggi, la somministrazione della terza dose è riservata agli over 80 e ai pazienti più fragili, affetti dalle patologie indicate dal ministero della Salute, ovvero in particolare trapiantati e immunocompromessi. Sul sito della Regione sono riportate tutte le patologie per le quali è prevista la terza dose. E’ sempre possibile fare riferimento al proprio medico di medicina generale, pediatra o specialista. La terza dose è prevista come dose addizionale, per garantire un livello adeguato di risposta immunitaria nelle persone che per patologia potrebbero avere una minor risposta immunitaria alle prime due dosi oppure come richiamo con l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria.