1.735 contagi oggi in Lombardia a fronte di 105.057 tamponi effettuati, il tasso di positività risale all’1,6%. Salgono i ricoveri nei reparti ma le terapie intensive restano stabili. Nel Comasco si contano 85 nuovi casi.

E’questo il quadro che emerge dal report quotidiano.

La situazione negli ospedali vede salire a 623 il totale dei pazienti nei reparti ordinari (39 in più rispetto a ieri), in terapia intensiva si trovano 57 persone (una in più nelle ultime 24 ore). Al drammatico conto delle vittime si aggiungono 4 ulteriori decessi.

E’ la provincia di Milano, con 633 contagi, a registrare i numeri più alti. Seguono Varese con 239 e Monza e Brianza con 196. 1789 i nuovi positivi oggi in provincia di Brescia. 92 nella Bergamasca e 85 nel Comasco.

Nella tabella il dettaglio di tutti i territori della regione.