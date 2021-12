Era uscito dal campo in barella domenica a metà del primo tempo della partita contro il Parma e non arrivano buone notizie per il centrocampista del Como, Moutir Chajia, che nella giornata di ieri è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rilevato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il calciatore – fa sapere la società – si sottoporrà ad intervento chirurgico nei prossimi giorni dopo ulteriori analisi cliniche. I tempi di recupero saranno lunghi. Mister Giacomo Gattuso dovrà, dunque, fare i conti con un’assenza importante.

Oggi la comunicazione ufficiale del club alla vigilia del turno infrasettimanale in trasferta di domani sera contro il Cittadella. Dopo aver saltato la partita contro il Parma di Buffon non sarà in campo Cerri che sconterà la seconda e giornata di squalifica.

I Lariani arrivano all’appuntamento dopo il pari interno contro il Parma, un 1-1 amaro con gli azzurri passati in vantaggio e poi recuperati a pochi minuti dal finale. Sono 20 attualmente in punti in classifica, gli avversari hanno un punto in più.



Formazioni in campo alle 20.30 allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella.