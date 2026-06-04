Notti mondiali a Lugano, maxischermo in piazza Manzoni

Notti mondiali a Lugano con il maxischermo allestito in piazza Manzoni, situata nel cuore della città e affacciata sul lago.

Una opportunità anche per gli appassionati italiani che, orfani delle partite della Nazionale azzurra, avranno comunque la possibilità di vivere l’evento iridato in maniera particolare, in compagnia di tanti altri sostenitori.

Dall’11 giugno al 19 luglio, dunque, luganesi e turisti potranno seguire in diretta le partite più attese della competizione, dalle fasi iniziali fino alle sfide decisive del torneo.

Per la concomitanza con altri eventi estivi – avvisano gli organizzatori – le sfide dei giorni 9, 10, 11 e 18 luglio verranno proiettate al Centro Esposizioni.