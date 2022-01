I saldi invernali in Lombardia partiranno il 5 gennaio e proseguiranno fino al 5 marzo.

Le prime regioni a partire sono Sicilia e Basilicata tra pochi giorni anche nel resto d’Italia scatteranno le vendite a prezzi ribassati. Si tratta di un appuntamento molto atteso sia dai commercianti ancora alle prese con le conseguenze della pandemia e per i clienti che potranno fare acquisti risparmiando.

Secondo quanto spiegato dall’Ufficio Studi di Confcommercio, lo shopping dei saldi quest’anno interessa oltre 15 milioni di famiglie. In media ogni persona spenderà circa 120 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi.

Le regole



I commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale. Se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli.

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.