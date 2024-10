Un dottore con studio nel comune di Novedrate, dove esercita l’attività di medico di base, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cantù con l’accusa di violenza sessuale. I fatti che hanno portato all’arresto del professionista, un 57enne di origine libanese, risalirebbero allo scorso 7 settembre quando una 24enne, che si era recata nel suo studio, anziché essere visitata, secondo quanto raccontato ai carabinieri, sarebbe stata vittima di attenzioni a sfondo sessuale e sarebbe stata più volte palpeggiata nelle parti intime.

Il medico, come ricostruito dagli investigatori, non si sarebbe comportato così soltanto in questa occasione. La sua condotta sarebbe stata riscontrata e confermata anche da altre pazienti, che avrebbero riferito ai militari di aver ricevuto analoghe “attenzioni”.

Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato quindi all’arresto del 57enne, eseguito lo scorso 21 ottobre. I militari hanno anche perquisito la residenza dell’uomo a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. In quella occasione, sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici che saranno analizzati da un consulente informatico nominato dalla Procura di Como. Il medico si trova ora agli arresti domiciliari.