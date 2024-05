Baffi e barba finti, due pistole in tasca, la bicicletta parcheggiata fuori dalla banca, pronta per allontanarsi. Un rapinatore solitario ha assaltato questa mattina la filiale di piazza Grimoldi a Como della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, Banca di Credito Cooperativo. Il malvivente è fuggito con un bottino di 25mila euro.

Il colpo è stato messo a segno attorno alle 11.30 e sono in corso le indagini della polizia per individuare il bandito. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, è entrato in banca comportandosi come un normale cliente. Ha oltrepassato le porte automatiche e si è avvicinato agli sportelli.

Una volta in banca, il malvivente avrebbe estratto dalle tasche due pistole. Minacciando con le armi il personale presente, il rapinatore si è fatto consegnare il denaro presente nelle casse della banca, circa 25mila euro. Una somma ingente, perché a breve, in base alle prime ricostruzioni, in piazza Grimoldi era atteso il furgone dell’istituto di vigilanza per il ritiro del denaro.

Una volta ottenuti i soldi, il rapinatore è tornato sui suoi passi, è uscito dall’istituto di credito, è salito in sella alla biciletta lasciata a poca distanza e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Dalla banca è stato dato l’allarme e sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Como.

I poliziotti hanno raccolto la testimonianza dei presenti e hanno effettuato i rilievi. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che il rapinatore aveva il volto travisato da baffi e barba finti. Avrebbe parlato in italiano senza particolari inflessioni. Gli agenti hanno avviato le indagini per identificare il malvivente.