Gallerie comasche chiuse per lavori di manutenzione. Stop notturno nei tunnel di Brienno e Loveno.

Anas eseguirà lavori di manutenzione programmata degli impianti presenti all’interno della galleria “Brienno”, sulla strada statale 340 “Regina”, nel comune di Brienno, dalle ore 22 di oggi, lunedì 21 marzo, alle 5 di domani, martedì 22. Per quanto riguarda i percorsi alternativi, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate percorreranno la sede della ex 340 all’interno del territorio comunale di Brienno.

I mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, transiteranno invece dalla galleria chiusa al traffico, previo impiego di scorta tecnica effettuata dal personale Anas presente in cantiere.

Gli interventi di manutenzione periodica verranno effettuati successivamente anche all’interno della galleria Loveno, sulla strada statale 340 dir “Regina”. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Statale verrà chiusa al traffico dalle ore 22 di martedì 22 marzo fino alle ore 5 di mercoledì tra il km 0 e il km 2,2. Il traffico veicolare verrà deviato in loco, lungo la ex 340 dir.

Informazioni utili per gli automobilisti che devono utilizzare le principali strade del territorio. Non solo gallerie comasche chiuse. QUI l’articolo dedicato e chiusure per il passaggio di trasporti eccezionali sull’autostrada A9 dei Laghi