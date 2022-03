Controlli della Guardia di Finanza: Dieci lavoratori impiegati in nero e due irregolari nel Comasco. Nuova serie di controlli della Guardia di Finanza di Como in pubblici esercizi e negozi della provincia. I militari della compagnia di Erba hanno scoperto in un negozio di fiori e piante a Carugo un dipendente italiano irregolare. In una pizzeria di Cantù, hanno trovato quattro lavoratori in nero, sempre di nazionalità italiana.

Controlli della Guardia di Finanza

Per la pizzeria è scattata la sospensione dell’attività perché i lavoratori in nero – al momento dei controlli – superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati. Successivamente in un albergo di Bellagio sono stati trovati due lavoratori irregolari di nazionalità italiana.

In due pizzerie di Olgiate Comasco e Solbiate, inoltre, le fiamme gialle della compagnia di Olgiate hanno scoperto quattro lavoratori in nero, tre di nazionalità italiana e uno peruviana. Infine, un altro lavoratore irregolare, di nazionalità cinese, è stato trovato in un centro massaggi di Villa Guardia.

I controlli dei militari hanno infine portato all’ispezione di un autotrasportatore in Brianza. I finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature riconducibili all’attività di officina meccanica e di gommista esercitate in assenza delle necessarie autorizzazioni.

La sanzione prevista in questo caso varia da 5.164 euro a 15.493 con pagamento in misura ridotta di 5.164 euro entro 60 giorni dalla contestazione.

I militari infine hanno proceduto al sequestro di una cisterna per lo stoccaggio di combustibile installata senza le previste autorizzazioni comunali e senza le certificazioni di sicurezza rilasciate dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Le Fiamme Gialle comasche hanno eseguito 351 controlli in materia di green pass in bar e ristoranti al chiuso. Controllati 59 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate sei irregolarità (3 lavoratori e 3 datori di lavoro).