“La fascia di capitano mi ha dato la carica”. Tempo di bilanci di fine stagione per il capitano del Como, Alessandro Bellemo. Il centrocampista azzurro al termine della gara persa con la Cremonese ha parlato sia del match con i grigiorossi, perso per 2-1, sia del torneo della neopromossa compagine lariana. “Con la Cremonese è stata nel complesso una prova positiva. Siamo partiti bene, potevamo andare in vantaggio, poi abbiamo preso un gol evitabile, cosa che quest’anno è capitata spesso. Purtroppo è stato un nostro limite”. Sul torneo 2021-2022 il giocatore ha detto: “Positivo, senza dubbio. La partenza non è stata molto appagante, con risultati non positivi. Ma abbiamo reagito mettendo carattere e soffrendo quando ce ne era la necessità. Forse avremmo potuto fare di più, ma il bilancio è assolutamente buono”.

“A livello personale – ha detto ancora Bellemo – non mi sarei aspettato di disputare un torneo come questo. Certo, ero convinto delle mie potenzialità, in un ambiente importante, ma era un salto che faceva comunque paura, dalla serie C alla B. La fascia di capitano poteva essere pesante, invece a me ha dato una grande carica. Ma più che a me voglio pensare a tutte le persone che hanno dato il loro contributo alla causa azzurri, dalla dirigenza a tutti i collaboratori, dal primo all’ultimo”.

E il momento più bello quale è stato? “Per quanto mi riguarda a Brescia, con il mio gol al 90° minuto. Una partita che per noi è stata di grande rilevanza: ci ha fatto uscire dalla zona retrocessione, ha dato consapevolezza sulle nostre potenzialità lanciandoci verso una posizione di classifica tranquilla, in cui siamo rimasti fino al termine della stagione”.