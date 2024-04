Bus gratuiti in occasione delle partite per i tifosi azzurri con abbonamento o biglietto per lo stadio. In merito arriva una precisazione da Asf Autolinee relativa al 1° maggio, giorno in cui si gioca Como-Cittadella. La società di trasporti specifica che domani sarà solo la linea 1 (Ponte Chiasso-Como-San Fermo e viceversa) a fornire il servizio di trasporto pubblico, essendo l’unica in funzione nella giornata particolare dell’1 maggio sulla rete urbana. Asf consiglia dunque di consultare orari e stato del servizio sul sito www.asfautolinee.it. L’iniziativa sarà riproposta su tutta la rete urbana per Como-Cosenza di venerdì 10 maggio alle 20.30 e per gli eventuali playoff.