È Villa Erba di Cernobbio a ospitare oggi, mercoledì 15 giugno, la seconda tappa di “Looking4” (looking4.fondazionecariplo.it). Questo è il progetto ideato e voluto da Fondazione Cariplo in occasione dei 30 anni di attività.

“Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici” è il tema identificato per la seconda delle cinque giornate di incontro.

Fondazione Cariplo, in questi anni, con 2.298 progetti sostenuti, pari a 214,1 milione di euro erogati si è impegnata per promuovere stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente. Le giornate del percorso partecipativo Looking4 sono strutturate su quattro temi chiave in ambito ambiente, cultura, ricerca e servizi alla persona, seguite da un appuntamento finale a Milano.

30 anni di Fondazione Cariplo, l’ambiente protagonista a Como

La tutela dell’ambiente – oggetto dei lavori nel corso della giornata – è infatti insieme ad arte e cultura, ricerca scientifica e servizi alla persona uno dei quattro storici settori di intervento che persegue Fondazione Cariplo.

Territori protagonisti

“Vogliamo offrire uno spazio di riflessione e confronto in cui poter mettere a fuoco i temi e le sfide cruciali per il futuro delle persone, delle comunità e dei territori”, ha commentato Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo. “Ringrazio -aggiunge a riguardo- fin da ora tutti soggetti che nel corso di queste settimane vorranno prendere parte a questo percorso”.

Un momento di condivisione

“Quello organizzato a Villa Erba per celebrare i 30 anni di Fondazione Cariplo è un bel momento di condivisione per il nostro territorio e per tutte le persone che convergeranno qui da altre località”, sottolinea Enrico Lironi, membro del Cda di Fondazione Cariplo. “L’obiettivo è poter contare su persone di età diversa e che provengono da ambiti diversi. E -aggiunge- che hanno conseguenze in altri ambiti, ad esempio nel sociale. Ma al tempo stesso sappiano quanto la ricerca scientifica in questo ambito può esserci d’aiuto. E sappiamo che la collaborazione tra pubblico e privato, con le aziende sempre più impegnate su questo fronte, è fondamentale”.